Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко показала, как изменила имидж. Знаменитость опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Немножко обновила себя", - звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко.

На кадрах можно увидеть, как звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко выпрямила себе волосы и сделала их короче. Звезда продемонстрировала во всей красе свои изменения, поделившись кадрами.

Стоит отметить, Виктория Булитко - известная украинская певица, которая стала звездой "Дизель шоу". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Виктория Булитко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А недавно показала последнее фото перед началом полномасштабного вторжения.

"Последнее фото 23 февраля 2022, за день до войны. У нас тогда был Концерт. Помню, как я тогда забегала за кулис и следила за новостями, одновременно переодеваясь в следующий номер. Помню, что чувствовала, что этот урод (все знают о ком я) собирается отомстить Стране, которая счастливее его страны-норы, нашей Свободы, за то, что мы Свободны. Он всегда боялся своего народа, который, глядя на нас, тоже восстанет против старого кровавого бессмысленного режима. Но этот год показал, что они никогда этого не смогут сделать", - написала Виктория.

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