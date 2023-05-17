Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик сейчас служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Наталка Денисенко поделилась очаровательными кадрами из новой фотосессии, на которых предстала в необычном образе и сделала неожиданное признание.

Похоже, Наталка Денисенко решила устроить себе портретную фотосессию в изысканном образе. Как видно, актриса запечатлена в интересной локации, на некоторых снимках она позирует сидя на стуле. Перед камерой Наталка Денисенко появилась в элегантном светлом костюме-тройке с интересной жилеткой. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице красивый естественный макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Наталка Денисенко призналась, что даже в страшных событиях во время войны, она нашла главный плюс: "Главный плюс всех страшных событий, которые происходят вокруг, это понимание того, что я действительно люблю эту жизнь. Вкушать и наслаждаться ею, радоваться и не скрывать эмоции, не тратить время на бессмысленные вещи. Потому что мы не знаем, что будет завтра. Буду благодарна всегда нашим защитникам, нашим спасателям, всем, кто делает жизнь в Украине возможной. Какой из "честных портретов" будет ваш любимый? Мой наверняка 10-й".

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