Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а во время войны ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Мишель Андраде поделилась необычными фото и видео, на которых поразила своим видом.
Как начали догадываться поклонники, Мишель Андраде снимала клип, однако, те кадры, которые она показала некоторых очень напугали. Дело в том, что на одном из видео Мишель Андраде появилась, как будто с разбитым лицом, и если это грим, то выглядит он очень правдоподобно. На других кадрах артистка позирует со своей командой, а также на приеме у стоматолога, а затем демонстрирует свою улыбку с необычными блестящими элементами.
При этом Мишель Андраде не стала ничего объяснять фанатам о своем виде. В подписи к публикации она загадочно написала: "Угадайте, что случилось". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:
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"Не знаю, что произошло, однако жду новую вашу музыку".
"Будет клип?".
"Я благодарен, что смог стать частью этого события".
"Вы снимали клип?".
"Мишелька – оригинально, ты что с дверью не разминулась?".
"Новый клип?".
"Съемки нового клипа?".
"Вы снимали клип?".
"Тебя избили?".
"Это образ или ты с мотоцикла упала?".
"Ой, что-то с носиком было, я угадал?".
"Бабочки не в животе, а на зубах".
"Нормально. Прикол".
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