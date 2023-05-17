Популярная украинская певица Христина Соловий, которая сняла в своем клипе известного писателя Сергея Жадана, а недавно подогрела слухи романе с ним, появившись за руки на прогулке, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Христина Соловий поделилась кадрами из нового клипа на песню "Подзвонити мамі".

В ролике можно увидеть, что в новом трогательном клипе Христина Соловий примерила несколько необычных образов. Так, на одном из кадров певица появилась в наряде, похожем на ночную рубашку. Также на одном из фрагментов видео Христина Соловий запечатлена на прогулке по улице, на ней разноцветный пушистый кардиган. Кроме того, артистка появилась в узком светлом платье на бретельках, которое подчеркнуло ее женственные формы.

В подписи к публикации Христина Соловий написала строчки из песни: "Чужі люди і їх драми. А я просто хочу подзвонити мамі". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Это так красиво. Христина, это разрыв! Спасибо за песню!".

"Ты прекрасна".

"Что у нее с верхней губой?".

"Эти строки прямо в сердце".

"Обожаю тебя".

"Огонь".

"Очаровательная".

"Красотка".

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