К Виктору Павлику и его супруге Кате Репяховой даже приходила полиция, напоминает Politeka.net.
Тем временем, на странице Виктора Павлика в Facebook продолжает кипеть народный гнев. Украинцы спрашивают Павлика, сколько стоит спецпропуск, не чувствует ли он стыда за свой поступок и где еще можно приобрести такую «волшебную бумажку».
Напомним, скандал разразился после того, как молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова похвасталась поездкой по Южному мосту в Киеве, закрытому для проезда частного транспорта с июня прошлого года.
"Меня муж везет по Южному мосту. Это удовольствие не для всех. Только мой муж дарит мне такие романтические подарки", - похвасталась Репяхова, демонстрируя кадры поездки и Виктора Павлика со спецпропуском.
Эта поездка приобрела в Сети такую огласку, что к Павлику и Репяховой даже пришла полиция. Спецпропуск забрали и звездной семье также напомнили о запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения.
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Прокомментировать скандал решил и сам Виктор Павлик. Певец рассказал, что очень сожалеет о том, что произошло.
"В действительности это просто пропуск на комендантское время, так как я очень часто приезжаю очень поздно благотворительных выступлений в поддержку вооруженных сил, то мне такой документ просто необходим на комендантское время".
Также Виктор Павлик объяснил, что это его документ, а не жены. Говоря о подарке, Катя Репяхова имела в виду поездку через мост, а не документ.
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Также сообщалось, что Настю Каменских накрыла волна хейта из-за пиара на военных.
Кроме того, Politeka.net писала, что Остапчук признался, как познакомился со своей новой избранницей.