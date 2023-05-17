Певец Виктор Павлик отреагировал на скандал, в эпицентре которого оказалась его семья.

К Виктору Павлику и его супруге Кате Репяховой даже приходила полиция, напоминает Politeka.net.

Тем временем, на странице Виктора Павлика в Facebook продолжает кипеть народный гнев. Украинцы спрашивают Павлика, сколько стоит спецпропуск, не чувствует ли он стыда за свой поступок и где еще можно приобрести такую ​​«волшебную бумажку».

Напомним, скандал разразился после того, как молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова похвасталась поездкой по Южному мосту в Киеве, закрытому для проезда частного транспорта с июня прошлого года.

"Меня муж везет по Южному мосту. Это удовольствие не для всех. Только мой муж дарит мне такие романтические подарки", - похвасталась Репяхова, демонстрируя кадры поездки и Виктора Павлика со спецпропуском.

Эта поездка приобрела в Сети такую ​​огласку, что к Павлику и Репяховой даже пришла полиция. Спецпропуск забрали и звездной семье также напомнили о запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения.

Прокомментировать скандал решил и сам Виктор Павлик. Певец рассказал, что очень сожалеет о том, что произошло.

"В действительности это просто пропуск на комендантское время, так как я очень часто приезжаю очень поздно благотворительных выступлений в поддержку вооруженных сил, то мне такой документ просто необходим на комендантское время".

Также Виктор Павлик объяснил, что это его документ, а не жены. Говоря о подарке, Катя Репяхова имела в виду поездку через мост, а не документ.

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