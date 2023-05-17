Як один з наслідків – українці зізнаються, що Віктор Павлік їх розчарував, а вчинок зіркової родини «пробив дно», пише Politeka.net.

Обурені українці також поцікавились, чому Віктор Павлік досі не в окопі і який IQ у його жінки – Каті Репяхової. Нагадаємо, скандал навколо Павліка і Репяхової вибухнув після того, як жінка співака опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм кадри, на яких вона з чоловіком їде по Південному мосту в Києві.

"Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік дарує мені такі романтичні подарунки", - похвалилася Репяхова.

І нічого б особливого в цьому не було, але міст закритий для проїзду приватного транспорту з червня минулого року. На кадрах Віктор Павлік тримає спецперепустку.

«Ладно вона молода, досвіду десь може не вистачає і мізків. Але ж Павлік розчарував, дно»,

«Задоволення не для всіх, то життя, які віддають наші військові, волонтери, медики та інші люди. А для віті, паши існує інший світ та пільги, які вони можуть купувати і чим можуть хизуватись. Рівень десь в районі плінтуса і нижче. Які пісні, такі і задоволення»,

«І ще повторила декілька разів «не для всіх»! Можно подумати…, проїхатись по спецперепусці по мосту «переделмечтаний»! Вот дура! Ганьба Павлику!»,

«І це ще в мережі показують, зовсім без мізків!», «Стид!»,

«А так да, корупції у нас немає, є "званок друга", - киплять українці.

Чому вони такі бридкі.



Не для всіх...



А чим ви мразі відрізняєтеся від інших?



Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/VwXdJvJ2rc — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) May 16, 2023

Інші ж зазначили, що є і людина, яка цю спецперепустку Віктору Павліку видала.

«Справа навіть не ньому, а в тих хто видав цей пропуск».

Додамо, що дружина Віктора Павліка Репяхова вже пожалкувала про свою публікацію і почала запевняти, що це був жарт, і він був недоречним. Також дівчина підкреслила, що Віктор Павлік спецперепустку не купляв.

«Мій чоловік не купляв перепустку, він, як і більшість з нас, все робить задля перемоги. А я не мала робити того, що зробила», - повідомила Репяхова, також поскаржившись на злих людей, які «готові зжерти своїх же».

Дружина Павліка також вдилалила скандальні кадри.

"...До них обох так і не доперло, а що ж не так, де вони налажали. Вони щиро не розуміють обоє, що проблема не у "викласти відео". І не в "жарті"(?!). А власне в тому, що співак і жінка співака, абсолютно цивільні особи, отримали спецперепустки для пересування стратегічним об'єктом. Купили, подарували, обміняли - не важливо. Важливий сам факт", - прокоментував скандал політолог Олексій Голобуцький.

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