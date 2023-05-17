Український телеведучий Володимир Остапчук вирішив поговорити з фанатами. Зірка запропонував ставити запитання у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Як познайомилися з Катею?" - написав фанат.

"Написав в Інсті, зустрілися, а на іншій зустрічі з'їхалися - потім уже й познайомилися", - написав Володимир Остапчук у відповіді та поділився селфі зі своєю обраницею.

"Які риси в характері Каті подобаються?" - запитав ще один фанат.

"Щирість, відповідальність, відданість, сімейність, тактильність (якби могла, то обіймалися б 24/7). Є така легкість у відношенні до проблем, уміння підтримати, спокійність - іноді говорю, що вона хвилеріз моїх емоцій. Ще б собі хотів таке почуття гумору, як у Каті Полтавської", - наголосив Володимир Остапчук.

"Чи плануєте дітей?" - запитав ще один фанат.

"Дуже люблю дітей, тому хотів би ще двох", - написав у відповідь Володимир Остапчук.

Варто зазначити, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка нещодавно розлучився з другою дружиною. Після цього стало відомо, що знаменитість розпочала стосунки з 22-річною Катею Полтавською.

Нагадаємо, 22-річна обраниця Остапчука показала, як робить її щасливим телеведучий.

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