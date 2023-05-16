Відома українська співачка Настя Каменських після скандалу вирішила висловитися про особисте та знову отримала багато критики.

Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує привертати до себе увагу, а вчора також потрапила до скандалу через піар на військових потребах українських захисників. Артистка влаштувала конкурс, обіцяючи переможцю гарну винагороду за передплату на різні акаунти. Каменських також обіцяла віддати сто тисяч гривень на авто для військових.

«18 ракет було запущено сьогодні вночі Україною. Здається, ми вже звикли до будь-яких випробувань, але сьогодні о 3-й ночі знову, наче вперше, відчуваєш, як тремтять стіни.

Говорять, що Бог дає стільки випробувань, скільки людина може витримати. То ми хто з вами?

Адже те, що щодня переживають наші люди в різних куточках країни, — це випробування, які під силу лише по-справжньому сильним і незламним людям, якими є українці. Тримаємось і не здаємося» - написала Каменських.

Однак у мережі увага до Насті Каменських та її звернення була негативною. Нагадаємо, нещодавно вона також вилучила свій конкурс після піару над потребами українських захисників. Думки користувачів мережі розділилися:

«А що там із Infinity, чому Ви видалили повідомлення?; Всю злість у донат; Це вірно. Ми вже не ті, якими були 24 лютого; Де подівся гівавей?; Чи тобі скаржитися; Але Настя в цьому не винна, вона просто ділиться переживаннями та все;

Ой, а де відео з гівом??😅 Що сталося?; Де подівся гівавей?; А чому видалила свою посаду з розіграшем Інфініті?; Краще взагалі мовчіть… Настя, а де тачка? Або вже зп відбила?))» - написали під постом Каменських.

Раніше Каменських в умовах конкурсу просила передплату на 93 акаунти. Благодійність полягає в тому, що сама артистка переведе 100 тис. грн. у збір на авто для ЗСУ. Плюс все це подається під соусом «підтримки українського бізнесу».

Серед 93 акаунтів, на які потрібно підписатися, є онлайн-магазини, турагентства, тарологи, спадкова ясновидець, блогери-мільйонники. Тобто це така-бізнес схема, як швидко і відносно недорого набрати фоловерів.

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