Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая с начала войны остается в Украине, а недавно заявила о первом сольном туре по украинским городам, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Анна Тринчер показала нескромное видео, которым взбудоражила фанатов.
Как видно, в новом ролике Анна Тринчер запечатлена в темной комнате с одним источником белого света. Перед камерой артистка появилась в роскошном черном платье с пикантными вырезами, которое вместе с экстравагантными позами подчеркивает аппетитные прелести и изгибы тела. Волосы Анна Тринчер собрала в аккуратный хвост, а на ее лице яркий макияж, она кидает томные взгляды в камеру.
В подписи к публикации Анна Тринчер написала: "Какая я вам нравлюсь больше: женская/или расслабленная?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Очень хорошая".
"Эталон женской красоты и соблазнительности, это поджог".
"Мне больше нравится с распущенными волосами".
"Женственная, просто пожар".
"Боже, какая красота".
"Тебе так едет длинное платье".
"Вам очень подходит улыбка, поэтому улыбайся чаще".
"Анна, вы огонь, такой образ крутой".
"Я в шоке, очень красивая".
"Расслабленная и женственная!".
"Девушка, вы откуда?".
"Как всегда, невероятная".
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