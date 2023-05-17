Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая с начала войны остается в Украине, а недавно заявила о первом сольном туре по украинским городам, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Анна Тринчер показала нескромное видео, которым взбудоражила фанатов.

Как видно, в новом ролике Анна Тринчер запечатлена в темной комнате с одним источником белого света. Перед камерой артистка появилась в роскошном черном платье с пикантными вырезами, которое вместе с экстравагантными позами подчеркивает аппетитные прелести и изгибы тела. Волосы Анна Тринчер собрала в аккуратный хвост, а на ее лице яркий макияж, она кидает томные взгляды в камеру.

В подписи к публикации Анна Тринчер написала: "Какая я вам нравлюсь больше: женская/или расслабленная?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Очень хорошая".

"Эталон женской красоты и соблазнительности, это поджог".

"Мне больше нравится с распущенными волосами".

"Женственная, просто пожар".

"Боже, какая красота".

"Тебе так едет длинное платье".

"Вам очень подходит улыбка, поэтому улыбайся чаще".

"Анна, вы огонь, такой образ крутой".

"Я в шоке, очень красивая".

"Расслабленная и женственная!".

"Девушка, вы откуда?".

"Как всегда, невероятная".

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