Популярная украинская певица Ирина Билык, которая сама воспитывает сына Табриза и много гастролирует за границей с концертами в поддержку Украины, в последнее время стала реже появляться в Instagram с новыми постами и фото. Однако, в этот раз артистка вышла на связь с украинцами и удивила своим видом.

Как видно, 53-летняя Ирина Билык показала милое черно-белое фото, на котором выглядит очень молодо и свежо. Перед камерой артистка появилась в уютной домашней обстановке, она умостилась на диване и смотрит в объектив. Перед камерой Ирина Билык появилась в черной футболке с рисунком, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и ни единой морщинки.

В подписи к публикации Ирина Билык написала слова, которые напоминают строчки из песни: "Вечер. Любви маловато. Одиноко. Я все сказала. Тебе бы поведать мечты. Ты – мир мой, моя надежда".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Ждем хит, Ирина".

"А если эти стихи превратить в песню, получится хит от Ирины Билык".

"Как хорошо сказано! Талантливая, красивая украиночка".

"Ждем песню с этими стихами".

"Красотка, ты сама себя сделала".

"Красивая украиночка".

"Красивая. Даже захотелось новую песню услышать на эти стихи".

"Очень хорошая. Все будет хорошо".

"Искренне и чувственно".

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