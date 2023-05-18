Популярная украинская певица Ирина Билык, которая несколько лет назад со скандалами рассталась с мужем-шоуменом Димой Коляденко, снова заговорила об отношениях с ними. Судя по соцсетям артистки, во время войны они с бывшим сильно сблизились, более того, даже начали выступать вместе.
В эфире программы "ЖВЛ" Ирина Билык ответила на слухи о возобновлении романа с бывшим мужем Димой Коляденко.
Так, по словам Билык, людей очень интересует, в каких они с Димой Коляденко отношениях, мол, поклонники хотят верить в сказку.
"Многих интересует, вместе ли мы с Дмитрием. Спим ли мы вместе или едим вместе. Я хочу сказать, людям необходима, особенно сейчас, сказка. Да, мы любим друг друга. Это верно", - рассказала Ирина Билык.
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Надо сказать, что артистка кокетливо ушла от прямого ответа на вопрос, вместе ли они с Коляденко. Однако пошутила, что уже "включила" его в свой райдер.
"Спим ли мы вместе, мы вам в эфире не расскажем. Едим тоже вместе. И иногда завтракаем. Потому что мы встречаемся очень часто на совместных концертах. И мы уже смеемся, говорю: "Дмитрий, ты у меня уже в райдере. Смирись. Так что будем отдыхать вместе и спать", - загадочно ответила Ирина Билык.
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