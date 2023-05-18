Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая с начала войны ушла от мужа Владимира Дантеса к его другу Мише Кацурину, часто радует свою огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Надя Дорофеева поделилась милым фото в дороге и подвела итоги американского тура.

Как видно, на новой фотографии Надя Дорофеева запечатлена в автомобиле, она увлеченно смотрит в окно. Перед камерой артистка появилась в обыденном скромном наряде, который сильно отличается от ее сценических образов. На голову Надя Дорофеева надела кепку, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Надя Дорофеева рассказала, что это был ее первый американских тур, на котором удалось собрать миллион гривен. Теперь она продолжит гастроли в европейских городах и прямо сейчас направляется в Варшаву.

"Об обязанности каждого. Первые концерты тура "смыслы" пришлись на блэкаут в стране. Помню, как тогда было непонятно, страшно, как волновалась, боялась, что раздастся тревога и нам всем нужно будет бежать к укрытию… Но – 17 концертов и 17 солдаутов! Мой первый сольный американский тур. Сейчас – полтора суток без сна, скоро Варшава. Да, очень уставшая, но есть результат! Мы собрали уже 1000000 гривен! И это только середина тура. И вот это вдохновляет меня еще более упорно работать, чтобы приносить пользу своей стране. Это долг каждого из нас, потому что мы все стремимся к победе! Спасибо вам, вы – мое вдохновение. Слава Украине!", - написала Надя Дорофеева.

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