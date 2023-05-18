Популярный украинский музыкант и исполнитель Позитив (Алексей Завгородный), который вместе с Надей Дорофеевой пел в группе "Время и Стекло", а во время войны ушел из продюсерского центра Потапа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Позитив поделился забавными фото и видео, на которых засветился с бывшей коллегой по дуэту.

Как оказалось, Позитив присоединился к Дорофеевой в американском туре, они на время воссоединились ради важной цели – благотворительных концертов и сбора средств для Украины. На фото и видео модно увидеть то, что осталось за кулисами грандиозных концертов – это и прогулки, и перекусы, и перекуры вместе со всей командой.

В подписи к публикации Позитив поблагодарил поклонников и рассказал, с чем возвращается домой: "North American Tour Dump. Спасибо всем, кто пришел на наши концерты в Америке и Канаде! Спасибо, что не забываете и помогаете Украине приблизить победу. Сейчас я уже на пути домой и везу 3 чемодана медицинских китов, аптечек, бандажей, которые будут спасать жизнь нашим ребятам".

При этом, ранее Надя Дорофеева отметила, что за этот ее американский тур, в котором участвовал и Позитив, им удалось собрать 1 млн гривен. Также звезда отметила, что после гастролей в США, направляется с концертами в европейские года, но похоже, уже без Алексея.

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