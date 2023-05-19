Жена Павлика Катя Репяхова заверила, что спецпропуск, из-за которого их семья оказалась в эпицентре скандала, ей муж не дарил. Мол, они обычная семья.

«Мне муж пропуск не дарил. Мы не куркули, мы обычная украинская семья, мы живем на съемной квартире, у нас кредитные машины. И что что, а дарить пропуск – это точно не о нашей семье», - заявила Катя Репяхова.

Кроме того, Репяхова заверила, что большая часть концертов Виктора Павлика благотворительные.

«Мой муж дает 80% благотворительных концертов каждую неделю… Моя шутка, конечно, была неуместна. Она не должна быть там, я пересмотрю вообще формат своих сториз», - заявила Катя Репяхова, добавив, что она себя не оправдывает.

«Я не права. И, конечно, несу за это ответственность», - подчеркнула супруга Виктора Павлика.

Между тем стало известно, что из-за скандала со спецпропуском Павлик не сможет выступить в Германии.

«В связи с обстоятельствами, которые имели место в жизни артиста 16-17 мая, организаторы приняли решение отменить концерт Виктора Павлика. Кто будет выступать на благотворительном концерте 4.06, мы сообщим позже», – говорится в сообщении.

Виктор Павлик должен был выступить в Берлине 4 июня.

Напомним также, что из-за скандала со спецпропуском Виктору Павлику пришлось давать объяснения. Мол, пропуск на закрытый режимный объект он не дарил и Репяхова имела в виду подарок саму поездку, а не пропуск.

На фоне скандала в семью пришла полиция и спецпропуск забрали.

Катя Репяхова от общения с прессой по теме этого скандала.