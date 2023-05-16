Катерина Репяхова, дружина та концертний директор українського співака Віктора Павлика, стала об'єктом критики з боку української громадськості через своє безрозсудне хвастощі "розкішшю, доступною лише небагатьом". Репяхова похвалилася, що в неї й Павлика є перепустка на стратегічний об'єкт, що мало кому доступно. При цьому в її словах не було жарту, лише похвала можливостей чоловіка.

"Я не права. Я помилилася. Як будь-яка жива людина я помиляюся. Я недоречно пожартувала. Я не мала публікувати ту Сторі. Це факт. Я не ідеальна. А ось усі коментатори бачу ідеальні.

Догодила я всієї нечисті, яка зараз пише гидоту (нехай про мене) про мого сина. Мені дуже від того, в якому соціумі ми живемо. Скільки злих людей, які, як ті орки, готові зжерти своїх же. Усі ці люди хорошого ніколи не помітять.

Мій чоловік не купував перепустку, він як і більшість із нас все робить заради перемоги. А я не мала робити того, що зробила» - заявила Репяхова, яка спочатку похвалилася розкішшю, а потім сама звинуватила українців, які не оцінили хвастощі.

Зазначимо, на своїй сторінці в Instagram Репяхова опублікувала відео, на якому вона та її чоловік мчать Південним мостом у Києві, який частково закритий з минулого року.

У самому відео Віктор Павлик гордо показує цю перепустку, перебуваючи за кермом автомобіля, і заявляє, що він став подарунком для Репяхової, що вона й назвала розкішшю далеко не всім доступною.

Ось що писали у соціальних мережах після посту Катерини Репяхової та Віктора Павлика, яка похвалилася перепусткою і назвала це "розкішшю не для всіх":

«Я впевнена, що кожен має право на своє любовне життя, але свідоме порушення правил як купівля перепусток це неправильно; Старий пердун ...фууу, яка романтика з дідом?; «Яке їхало, таке й зустріло». Одне дурне каламутить перепустки, інше дурне знімає і виставляє це в соцмережі;

Країна чекає на героїв, жінки народжують дебілів; Він не перший і не останній, кого "спалили" їхні дружини. Друзі, робіть правильний вибір; Мозків вистачило щоб купити, але забракло щоб не озвучити про це; Досить спускати на гальма це все».

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