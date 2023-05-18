Украинская певица Наталья Могилевская поделилась, с чем у нее ассоциируется вышиванка.

Наталья Могилевская в День вышиванки решила поделиться своими размышлениями. Наталья Могилевская поделилась нежным фото в публикации Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"День Вышиванки… Когда в глубоком трансе я спросила себя: "Какая моя любимая песня? Какая песня является источником моего вдохновения? Что именно дает мне силу?" И я была очень удивлена, когда изнутри услышала песню «Ой зеленая рожь, зеленая», которую в жизни даже никогда не пела.

Давайте сохранять, продолжать и развивать наши традиции, потому что они являются нашими корнями, которые пронизывают нас через кровь, клетки как этнический код наших предков", - написала Наталья Могилевская.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Викторию Смеюху из "НеАнгелов", Алана Бадоева, самую богатую певицу Украины Камалию и Юрия Горбунова, и написали комментарии Наталии Могилевской:

"Bay. Какая вы красоточка, вам очень подходит этот образ. Такая нежная", "Какая же вы красивая. Прям как божья коровка, такая светлая", "Спасибо за искренность и подлинность, Наталья! Вы невероятна. А эта песня для меня имеет идентичное значение. Она о Жизни и для Жизни".

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