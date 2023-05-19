Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт свежего салата, который сможет быть не только легким перекусом.
По словам Клопотенко, один из ключевых моментов при приготовлении этого салата - правильная нарезка ингредиентов. От этого зависят его вкус и текстура.
Поэтому «Мастер Шеф» Клопотенко рекомендует морковь и капусту нужно нарезать одинаково - тонкой соломкой. Для этого можно воспользоваться ножом или специальной экономкой с зубчиками. Убедитесь, что морковь сладкая и сочная. Капусту можно использовать любого сорта, даже молодую.
Что касается соуса, «Мастер Шеф» Клопотенко предлагает использовать сметану, но вы также можете экспериментировать с несладким йогуртом или домашним майонезом. Сладкую горчицу можно заменить дижонской горчицей в зернах.
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Оригинальный рецепт также включает использование уксуса, однако можно обойтись без него, поскольку салат и так получается вкусным.
Знаете, что еще замечательно в этом салате? По словам «Мастер Шефа» Клопотенко, чем дольше он простоит в холодильнике, тем вкуснее станет. Поэтому рекомендуется приготовить сразу большую порцию, чтобы иметь под рукой полезный и сочный гарнир.
«Мастер Шеф» Клопотенко дал пошаговый процесс приготовления салата с капустой и морковью "Коул Слоу":
Шаг 1: Подготовка овощей для салата. Промойте и очистите морковь. Нарежьте ее тонкой соломкой, используя нож или экономку с зубчиками.
Шаг 2: Промойте белокочанную капусту и нарежьте ее тонкой соломкой с помощью ножа. Желательно, чтобы полоски получились длинными. Переложите нарезанные овощи в глубокую миску.
Шаг 3: Приготовление соуса. Натрите корень хрена (6-10 г) на мелкой терке. Если у вас есть консервированный хрен, используйте его. Переложите натертый хрен в небольшую мисочку, добавьте 50 г сметаны не менее 20% жирности и 6 г сладкой горчицы. Посолите и поперчите соус по вкусу.
Шаг 4: Перемешайте соус и заправьте салат. Желательно оставить салат "Коул Слоу" на протяжении часа или даже двух, чтобы соус хорошо пропитал капусту и придал ей более мягкий вкус.
Теперь вы можете наслаждаться этим вкусным и освежающим салатом с капустой и морковью "Коул Слоу". Клопотенко подмечает, салат отлично подойдет в качестве гарнира к различным блюдам или может быть самостоятельным легким ужином.
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