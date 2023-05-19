Украинская артистка, победительница "Евровидение" Джамала 18 мая не только отмечает День вышиванки. Для ее семьи эта дата - день воспоминаний о трагедии, которая произошла в 1944 году. Джамала рассказала в Инстаграм более детально о семейной трагедии.
Джамала честно поделилась, что ее прабабушка часто вспоминала тот ужасный день 18 мая 1944 года. Утром ее с пятью маленькими детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили поездом в Среднюю Азию, тогда прадед артистки был на войне.
"Ехали в ужасающих условиях почти две недели. Самая маленькая дочь, к сожалению, умерла в дороге. Девочку даже не дали похоронить. Советские солдаты просто выбросили по дороге. Теперь я мама. Когда 24 февраля началось полномасштабное вторжение, я еще больше поняла свою прабабушку и осознала весь ужас того дня", - добавила Джамала.
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Джамала дополнила, что эта история оставила глубокий след в ее жизни и творчестве. Джамала будет помнить всегда ее и расскажет своим детям. Ведь когда мы знаем свою историю, мы знаем себя.
Пользователи сети написали много слов сочуствия и с сожалением отметили, что история снова повторилась: "Помним и никогда не простим", "Всем сердцем поддерживаю Джамалу. Никогда не забывайте своих предков", "Сожалею, что не расспрашивала своих бабушек, а сами они никогда не хотели вспоминать…", "Помним, чувствуем, проживаем".
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