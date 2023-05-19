С Андреем Данилко, выступавшим на сцене «Евровидения-2023» в образе Сердючки, случился забавный конфуз, получивший продолжение.

Курьезный момент с Веркой Сердючкой произошел в финале «Евровидения-2023», напоминает Politeka.net.

Данилко в образе Сердючки так отчаянно танцевал, что с него даже слетела туфля. Видео соответствующего момента быстро разлетелось по Сети, а пользователи начали интересоваться, кому в зале удалось поймать это «сокровище» и шутить, что это такое звездное ПВО.

Как оказалось, туфля уже вернулась к Сердючке. Об этом Данилко сообщил на странице Верки в Инстаграм.

«Сбежавший ботинок вернулся! До завтра в Таллинне!», - говорится в коротком комментарии к видео, на котором зафиксирован конфузный момент с Сердючкой на сцене «Евровидения-2023».

Также артист показал фотодоказательство – серебристую туфлю.

«Золушка»,

«Я бы на ибей продал», «То, что меня больше всего волновало. Золушка»,

«Предлагаю выставить на аукционе»,

«Эффектный полет туфельки и феноменальное возвращение» ,

"Наша золушка", - комментируют пользователи соцсетей продолжения истории.

Напомним, финал Евровидения-2023 прошел в субботу, 13 мая.

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