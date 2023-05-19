Дружина Павліка Катя Репяхова запевнила, що спецперепустку, через яку їхня родина опинилася в епіцентрі скандалу, їй чоловік не дарував. Мовляв, вони звичайна родина.
«Мені чоловік перепустку не дарував. Ми не куркулі, ми звичайна українська родина, ми живимо на зйомній квартирі, в нас кредитні машини. І що що, а дарувати перепустку – це точно не про нашу сім’ю», - заявила Катя Репяхова.
Крім того, Репяхова запевнила, що більша частина концертів Віктора Павліка – благодійні.
«Мій чоловік дає 80% благодійних концертів кожного тижня… Мій жарт, звісно, був не доречний. Він не мав там бути, я передивлюся взагалі формат своїх сторіз», - заявила Катя Репяхова, додавши, що вона себе не виправдовує.
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«Я не права. І, звісно, несу за це відповідальність», - підкреслила дружина Віктора Павліка.
Тим часом стало відомо, що через скандал зі спецперепусткою Павлік не зможе виступити у Німеччині.
«У звʼязку з обставинами, які мали місце в житті артиста 16-17 травня, організатори прийняли рішення відмінити концерт Віктора Павліка. Хто буде виступати на благодійному концерті 4.06, ми повідомимо пізніше», - йдеться у повідомленні.
Віктор Павлік повинен був виступити у Берліні 4 червня.
Нагадаємо також, що через скандал зі спецперепусткою Віктору Павліку довелося робити пояснення. Мовляв, перепустку на закритий режимний об’єкт він не дарував і Репяхова мала на увазі подарунок поїздку, а не перепустку.
На тлі скандалу до родини завітала поліція і спецперепустку забрали.
Катя Репяхова від спілкування з пресою на тему цього скандалу.