Українська артистка, переможниця "Євробачення" Джамала 18 травня не лише відзначає День вишиванки. Для її сім'ї ця дата – день спогадів про трагедію, що сталася у 1944 році. Джамала розповіла в Інстаграм детальніше про сімейну трагедію.
Джамала чесно поділилася, що її прабабуся часто згадувала той жахливий день 18 травня 1944 року. Вранці її з п'ятьма маленькими дітьми на руках посадили до товарних вагонів і відправили поїздом до Середньої Азії, тоді прадід артистки був на війні.
"Їхали в жахливих умовах майже два тижні. Найменша дочка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку навіть не дали поховати. Радянські солдати просто викинули дорогою. Тепер я мама. Коли 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення, я ще більше зрозуміла свою прабабуся. і усвідомила весь жах того дня", - додала Джамала.
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Джамала доповнила, що ця історія залишила глибокий слід у її житті та творчості. Джамала пам'ятатиме її завжди і розповість своїм дітям. Адже, коли ми знаємо свою історію, ми знаємо себе.
Користувачі мережі написали багато слів співчуття і з жалем зазначили, що історія знову повторилася: "Пам'ятаємо і ніколи не пробачимо", "Усім серцем підтримую Джамалу. Ніколи не забувайте своїх предків", "Жаль, що не розпитувала своїх бабусь, а самі вони ніколи не хотіли згадувати…", "Пам'ятаємо, відчуваємо, проживаємо".
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