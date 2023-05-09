Фінал «Євробачення-2023» все ближче, український артист і справжня зірка «Євробачення» Андрій Данилко зробив важливе повідомлення.

«Євробачення-2023» стартує у Ліверпулі вже сьогодні, 9 травня, пише Politeka.net.

Цього року «Євробачення» пройде у три етапи - 9 травня відбудеться перший півфінал, 11 травня – другий, а 13 травня у суботу – гранд-фінал, за результатами якого і оберуть переможця «Євробачення—2023».

Андрій Данилко, чий образ Вєрки Сердючки після «Євробачення-2007» знають і люблять в усьому світі, повідомив, де він знаходиться зараз і чи чекати його на сцені конкурсу цього року.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко повідомив про серйозні проблеми зі здоров’ям. Перед виступом у Неаполі Данилко захворів на ларингіт, через що у нього зник голос. Однак зривати виступ Вєрки Сердюки артист не став, тож лікар дав йому подвійну порцію ліків. Це допомогло відіграти концерт, але обернулося важкими наслідками - стався крововилив у голосову зв'язку. Лікарі попередили Данилка, що якщо ця ситуація повториться, він може назавжди втратити голос.

"Андрію, ще одна подібна ситуація, і ти можеш втратити голос назавжди", - попередив лікар Данилка.

Згодом Данилко попередив про ще одну неприємність - тур по США і Канаді, який планувався на весну цього року, не відбудеться через те, що не всі учасники його команди можуть покинути Україну. Складнощі виникли через нові правила виїзду за кордон для чоловіків-артистів.

Тож шанувальники Данилка переживали, чи зможе він виступити на сцені «Євробачення»-2023.

Планувалося, що у гранд-фіналі "Євробачення-2023" 13 травня на сцені Ліверпуля можна буде побачити Джамалу, Тіну Кароль, гурти GO-A та Kalush Orchestra. Заявлявся і виступ і Вєрки Сердючки.

І от Андрій Данилко, вийшовши на зв’язок зі своїми фанами, повідомив, де він зараз і чи чекати його на «Євробаченні-2023».

На свіоїй сторінці Данилко повідомив, що був приємно здивований, побачивши, що відео виступу Сердючки з Dancing Lasha Tumbai на Євробаченні в Гельсінкі 2007 року було перезавантажено у 4K у новій якості, досягнутої за допомогою AI.

«Дуже рекомендуємо»,- звернувся Данилко до фанів Сердючки.

Також артист додав стосовно свого виступу на «Євробаченні-2023».

«Ми якраз на шляху до Ліверпуля. Побачимося у фіналі Євробачення 2023 року!», - порадував Данилко.

Ці слова не залишили шанувальників Сердючки байдужими:

«Я чекаю на Євробачення тільки заради вас. У цьому році у перемогу України не вірю»,

«Обожнюю Вєру!»,

«Раша, гуд бай!»,

«Якість супер, виступ теж! Гарантовано підіймає настрій!».

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