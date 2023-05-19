Дмитрий Комаров, который к годовщине полномасштабного вторжения представил документальный проект "Год", теперь показывает украинцам то, что тогда не попало в эфир. В преддверии выхода четвертого выпуска спецпроекта "Год. За кадром", главным героем которого стал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, ведущий решил привлечь внимание зрителей интересным фрагментом.

В этот раз в своем Telegram-канале Дмитрий Комаров разместил короткий кусочек интервью, в котором Кирилл Буданов заявил, что россия планировала начать полномасштабное наступление еще в марте 2021 года. Тогда удалось разоблачить планы рф и отсрочить наступление врага.

"Их планы были так же разоблачены. Тогда было принято решение обнародовать все эти материалы и понимание иностранным партнерам и с их помощью дипломатически этому как-то помешать. В принципе, тогда это получилось. Но они тогда начали подготовку и так и не покинули те места, в которых они начали сосредотачиваться как раз в период между февралем и мартом, до апреля 21 года", — рассказал Кирилл Буданов Дмитрию Комарову.

Звезда "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров также попытался объяснить, чем его интервью с главой украинской разведки отличается от десятков других.

"Кирилл Буданов дает очень много интервью. При этом я обещаю, что в сегодняшнем выпуске "Год. За кадром. Разведчик "вы точно услышите совершенно новую, впечатляющую информацию. Советую не пропустить", - похвастался Комаров.

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