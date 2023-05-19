Звезда «Голоса страны» и фронтмен группы «Океан Эльзы» действительно смогли удивить своих поклонников, представив песню «Когда мы двое».

«Дуэт автора песни Святослава Вакарчука и лирической души KOLA, как посвящение всем, кто любит и ждет», - говорится в комментарии к чувственной композиции, которая появилась на странице группы «Океан Эльзы» в YouTube.

По словам Святослава Вакарчука, песню «Когда мы двое» он написал на одном дыхании, скучая по своей семье.

«Почувствовал, что то же переживают сейчас сотни тысяч людей, а особенно те, которые на фронте. Я со многими дружу, говорим о разном, знаю их личные истории», – рассказал Святослав Вакарчук.

Идея сделать дуэт именно с Анастасией Прудиус, которую уже знают как певицу KOLA, возникла у Вакарчука, когда он в очередной раз ехал на восток в авто и услышал ее голос в радиоэфире.

«За окном в это время был небольшой прифронтовый город, автомобили с военными, спешащие по своим делам гражданские и среди всей этой обеспокоенной жизни на обочине стояла, обнявшись, пара: он в форме, она - с небольшим чемоданом…», - вспоминает тот момент Вакарчук.

Фронтмен «Океана Эльзы» признателен, что KOLA почувствовала, что «Когда мы двое» – это по сути диалог двух.

В комментариях к композиции Святослава Вакарчука и Анастасии слушатели признают, что песня цепляет за живое, доводит до слез, вдохновляет.

«Шедеврально»,

«Невероятный дуэт двух любимых голосов»,

«Так проникновенно и щемяще, мысли о том, что каждая встреча может быть последней»,

«Чувствую эту композицию телом и сердцем! Это отлично! Волшебный дуэт»,

«Мурашки от первой ноты до последней»,

«Святослав, вы невероятны» .

Добавим, Анастасия Прудиус родилась в Харькове, спела в два года и занимается музыкой с семи. Украина узнала о ней в 2016 году, когда KOLA пришла на «Голос країни». Попав в команду Потапа, она выбыла на этапе нокаутов.

В 2021 году Анастасия вновь стала участницей «Голоса страны».

«По окончании для меня шестого сезона «Голоса страны» была очень расстроена. Даже немного обиделась на Потапа. Но со временем поняла, что нужно не обижаться на кого-то, а следовать своей мечте», - рассказывала KOLA.

"Голос страны" - это возможность для каждого человека, профессионала или нет, выйти на самую главную сцену нашей стране и сделать так, чтобы тебя услышали. А полюбят тебя люди или нет – это уже как будет», – признавалась также певица.

Отметим, что участие KOLA в «Голосе страны» тогда вызвало скандал.

Создателей и звездных тренеров обвиняли в том, что они берут уже «готовых» артистов, ведь KOLA уже была не только голосом «Танцев со звездами», но и участницей «Х-фактор», конкурса «Новая волна 2016», национального отбора песенного конкурса «Евровидение 2017».

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