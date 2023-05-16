Так, вже відомо, що до «Голосу країни» нарешті приєдналася Юлія Саніна, нагадує Politeka.net.

Глядачі вже неодноразово висловлювали впевненість, що Саніна повинна стати тренером у «Голосі країни».

Також шанувальники шоу припускали, що у «Голосі країни-13» в однму з червоних крісел можна буде побачити Артема Пивоварова.

Продюсери «Голосу» не поспішають розкривати друге ім’я зіркового тренера, але, схоже, Пивоваров видав сам себе.

Відповідаючи на питання в ефірі одного з радіо, Артем Пивоваров не стримав емоцій.

«Чи сядеш в крісло тренера «Голосу»?, - застала зненацька співака ведуча.

Пивоваров спочатку спробував відмовчатись, потім віджартуватись.

«Чекайте мене в кріслі «Голосу», - нарешті сказав Артем Пивоваров.

Нагадаємо, у минулому сезоні тренерами «Голосу країни» були Оля Полякова, Потап, Надя Дорофєєва, Олександра Заріцька з Анатолієм Мацолою і Святослав Вакарчук.

Після повномасштабного військогов вторгення рф в Україну Вакарчук покинув шоу, присвятивши себе допомозі ЗСУ.

Обговорюючи майбутній 13-й сезон "Голосу країни", глядачі також висловлювали бажання знов побачити в червонихи кріслах Дана Балана і Тіну Кароль.

Кароль, зазначимо, вже натякнула, що ця мрія її шанувальників не здійсниться.

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