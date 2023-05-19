З Андрієм Данилком, який виступав на сцені «Євробачення-2023» в образі Сердючки, трапився кумедний конфуз, який отримав продовження.

Курйозний момент з Вєркою Сердючкою стався у фіналі «Євробачення-2023», нагадує Politeka.net.

Данилко в образі Сердючки так відчайдушно витанцьовував, що з ньго навіть злетіла туфля. Відео відповідного моменту швидко розлетілося Мережею, а користувачі почали цікавитись, кому у залі вдалося впіймати цей «скарб» і шуткувати, що це таке зіркове ППО.

Як виявилося, туфля вже повернулася до Сердючки. Про це Данилко повідомив на сторінці Вєрки у Інстаграм.

«Черевик-втікач повертається! До завтра в Таллінні!», - йдеться у короткому коментарі до відео, на якому зафіксовано конфузний момент з Сердючкою на сцені «Євробачення-2023».

Також артист показав фотодоказ – сріблясту туфлю.

«Попелюшка»,

«Я б на ібей продав», «Те що мене найбільше хвилювало. Попелюшка»,

«Пропоную виставити на аукціоні»,

«Ефектний політ туфельки і феноменальне повернення»,

"Наша попелюшка", - коментують користувачі соцмереж продоження історії.

Нагадаємо, фінал Євробачення-2023 відбувся у суботу, 13 травня.

Пісенний конкурс мав проходити в Україні, але через війну проходив від імені України у Великій Британії. Містом було обрано Ліверпуль.

Переможницею «Євробачення-2023» стала Loreen з піснею Tattoo.

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