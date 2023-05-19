"Холостячка" Злата Огневич поделилась кадрами своего конфуза на концерте, впервые за многие годы своей работы она попала в неловкую ситуацию. Дело в том, что прямо во время живого выступления Злата Огневич свалилась на сцене, пришлось выкручиваться из неудачного положения.

"Шок-контент. Впервые в жизни я упала на сцене. Но теперь все слышат и видят, что это был выступ вживую! Я сама в шоке.

Ваши комментарии о падении бесценны! После падения со мной все в порядке. Я даже не сразу поняла, я просто на автомате продолжила петь. И только когда я взяла финальную ноту, в голове: «ой-йой, так это ж я упала только что, идти смогу?». Смогу!" - поделилась "Холостячка" Огневич своими впечатлениями после конфуза.

"Холостячка" Огневич также подчеркнула, что в таком положении побывала впервые, зато доказала, что исполняет свои композиции сама и без фонограммы.

"Не устану повторять, какие же мы украинцы крутые! Мы не спали в полночь, потому что не знали, наступит ли для нас то утро. Но с утра, после обстрелов: все по работам, по делам. Мы продолжаем жить, никуда не бежим. Мы просто хотим жить на своей земле.

И эта, и минувшие ночи с шахедами были страшными. Спасибо ПВО за наши сохраненные жизни" - ранее написала «Холостячка» Огневич под новым кадрами.

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