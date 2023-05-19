В программе "Слава+" звезда "Женского Квартала" Валерия Товстолес рассказала, что одна конкретная ситуация помогла ей полюбить себя и избавиться от ряда комплексов.

Когда Лера Товстолес работала в модельном бизнесе, ей сразу указали на ее недостатки: шрам на переносице, жидкие волосы, лишний вес (хотя артистка тогда весила 60 кг и для ее роста это идеал).

"Им не нравились мои ноги, бедра. Им не нравился мой смех, им не нравилось то, что я развлекала моделей на показе, и они не успели выйти. Я постоянно слышала критику. Мне всегда говорили, что я хуже, чем другие", – вспоминает звезда студии "Квартал 95".

Но позже, в возрасте 21 года, Валерия Товстолес попала в "Лигу Смеха", где и встретила рэпера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко), который помог ей изменить мнение о себе.

"Мое отношение к себе изменил Потап. Он тогда нас взял нас в "Лигу смеха", нашу команду "180 и выше". Я помню, что-то я выступаю, делаем какую-то сценку. Я захожу за кулисы, он меня хватает и говорит: "Ты очень красивая, ты просто это еще не понимаешь. У тебя невероятно красивые ноги, ты нереально соблазнительна. Ты будешь всем, я тебе говорю: и ведущая, и актриса, и все будешь. Просто поверь, я тебе хочу это сказать, чтобы ты это запомнила", - вспоминает звезда "Квартал 95" Валерия Товстолес.

Валерия Товстолес из "Квартал 95" подчеркнула, что Потап говорил это без всяких ухаживаний, а просто искренне высказался и поддержал артистку.

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