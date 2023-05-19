Жена актера "Квартал 95" Степана Казанина Наталья, которая половину жизни прожила в россии, сейчас живет в Киеве и страдает из-за своих экс-соотечественников.

В этот раз на своей странице в Instagram жена Степана Казанина из "Квартал 95" пошутила, что никогда ещё ее половая жизнь не была такой регулярной, как сейчас, во время постоянных воздушных тревог.

"🤬бана русня с какой-то тупой и особо жестокой настойчивостью заставляет украинцев ночевать в убежищах и коридорах, думая, что дёргает нас за ниточки. Только ниток-то никаких нет. Нет связи, нет влияния. Есть только стиснутые кулаки и зубы, и крепкая, как наши напитки по утрам, вера в скорую Победу Украины", — пишет Наталья Казанина.

Супруга Степана Казанина из "Квартал 95" рассказала, что побила свой рекорд и провела уже 25 часов без сна: днём не получается спать, а ночью между тревогами не успевает.

"Непередаваемое ощущение — эти 25 часов без сна. Мозг начинает как-то странно с тобой заигрывать. Ты вроде и не дремлешь, но видишь сны. Наяву. Перед глазами всплывают непонятные образы, путая планы, мысли, день и ночь. Руки слабеют, роняют телефон. Глаза режет то ли от сухости, то ли от бледного света негаснущего экрана. Тело стонет в экстремально замкнутом пространстве. Хочется растянуться, стать такой же бесконечной, как эта тревога, да некуда. Мои сопящие носы важнее", — подчеркнула жена звезды "Квартал 95" Казанина.

Наталья также призналась, что их квартира сейчас выглядит так, как будто в гости к артисту "Квартал 95" разом съехались все родственники.

"Хотя кого я обманываю, никто к нам сейчас не приедет… Зато пледы, подушки, одеяла просто на каждом шагу. Можно уснуть в любом месте. Любом тихом месте… И пусть такое местечко найдётся для каждого из вас!🙏🏻", — добавила жена звезды "Квартал 95" Степана Казанина.

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