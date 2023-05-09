Дружина актора "Квартал 95" Степана Казаніна Наталія, яка народилася і половину життя прожила в росії, зачепила українців новим одкровенням.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина Степана Казаніна, яка живе у Києві та страждає через своїх екс-співвітчизників, поділилася переживаннями під час повітряної тривоги.

"Дуже хочеться виспатися... Витягнутися на величезній повітряній перині, солодко позіхнути і побачити чарівний сон... Ця мрія переслідує мене всю війну. І я вірю, що вона скоро здійсниться! У ці травневі дні і ночі нас намагаються налякати. Ну гучно, так, ну стрьомненько, ну і? Вони забули про наше славне ППО ", - пише дружина зірки "Квартал 95".

Наталія Казаніна навела кілька показових прикладів того, чим займаються українці під час повітряної тривоги, окрім того, що планують, як відзначать Перемогу.

"Наприклад, у групі наших хвостатих улюбленців всю ніч прилаштовували малюка, що загубилося. І просили порад щодо захисту від кліщів. Тому що кліщів ми побоюємося. Орків ні! Ще активізувався канал місцевої кулінарії. Кількість нових учасників говорила тільки про те, що після нічних видовищ знадобиться хліб", - підкреслила обраниця актора "Квартал 95".

На її думку, інстаграм взагалі оживає саме в ці неспокійні години.

"Саме час для підтримки один одного! Так що, улюблені українці, обожнюю вас! Ви незламні! А ще 8 травня в Україні пропонується встановити Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Днем болю та скорботи за забраними життями... Життями, які перериваються досі...", - наголосила Наталія Казаніна.

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