Певица Виктория Булитко из "Дизель шоу" показала, как ей россиянин написал в директ. Звезда опубликовала переписку в сторис, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
"От же ж говно", - написала Виктория.
"- Вы из Украины?
- Да.
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- Как обстановка в Киеве?
- Сейчас спокойно, а по ночам бывает разное.
- Не переживайте. Россия вам поможет.
- Не надо. Вы уже напомогались. Себе помогите", - звучало в первой части переписки Виктории Булитко из "Дизель шоу".
"- Нам зачем, вам же плохо.
- То есть мозгов не хваает, чтобы понять, что всем плохо только из-за вас? Кто-то сказал, что вы - тупые рабы. Невозможно с этим не согласиться.
- Это же очевидно", - показала Виктория Булитко из "Дизель шоу" вторую часть переписки.
"- И спасибо за бесплатную рекламу.
- Ну, если джля вас это реклама...
- Ну, на меня уже 68 человек подписались.
- А без этого не подписываються?
- Подписываются, но не в таком количестве.
- Ну еще бы", - звучало в третьей части разговора.
"- Вы мне помогли. Сделав рекламу.
А чего же вы сразу имечко и фото поменяли?", - звучало в последней части переписки Виктории Булитко из "Дизель шоу".
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