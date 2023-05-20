Виктория Булитко из "Дизель шоу" показала, как отшила россиянина, поделившись у себя в блоге.

Певица Виктория Булитко из "Дизель шоу" показала, как ей россиянин написал в директ. Звезда опубликовала переписку в сторис, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"От же ж говно", - написала Виктория.

"- Вы из Украины?

- Да.

- Как обстановка в Киеве?

- Сейчас спокойно, а по ночам бывает разное.

- Не переживайте. Россия вам поможет.

- Не надо. Вы уже напомогались. Себе помогите", - звучало в первой части переписки Виктории Булитко из "Дизель шоу".

"- Нам зачем, вам же плохо.

- То есть мозгов не хваает, чтобы понять, что всем плохо только из-за вас? Кто-то сказал, что вы - тупые рабы. Невозможно с этим не согласиться.

- Это же очевидно", - показала Виктория Булитко из "Дизель шоу" вторую часть переписки.

"- И спасибо за бесплатную рекламу.

- Ну, если джля вас это реклама...

- Ну, на меня уже 68 человек подписались.

- А без этого не подписываються?

- Подписываются, но не в таком количестве.

- Ну еще бы", - звучало в третьей части разговора.

"- Вы мне помогли. Сделав рекламу.

А чего же вы сразу имечко и фото поменяли?", - звучало в последней части переписки Виктории Булитко из "Дизель шоу".

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