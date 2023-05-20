Популярный украинский музыкант и исполнитель Позитив (Алексей Завгородный), который был солистом группы "Время и Стекло", а во время войны ушел из продюсерского центра Потапа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Позитив порадовал украинцев фрагментом первого сольного клипа, и рассказал о песне, которую решил наконец-то представить в свой день рождения.

Судя по кадрам, клип Позитива очень позитивный, веселый и яркий, в нем артист примерил несколько разных образов и побывал в необычных локациях. Стоит отметить, что это первая сольная песня, которую представил Позитив после распада группы "Время и Стекло". Символически премьеру песни и клипа Позитив сделал в свой день рождения, о чем рассказал в подписи к публикации.

"Сегодня, в свой День рождения, дарю вам новый трек "Спалахи". Это рождение настоящего творческого меня. Во времена перемен и испытаний нас преследуют вспышки памяти о приятных моментах жизни и беззаботности любви, которая сегодня испытывается расстоянием и обстоятельствами. Приглашаю вас погрузиться в радостные воспоминания и напоминаю, что невзгоды пройдут, а все влюбленные встретятся и снова подарят друг другу поцелуи и объятия", - написал Позитив.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись нахваливать сольную песню артиста, а также поздравлять его с днем рождения. Также отреагировали на премьеру и звездные коллеги Позитива, среди которых Надя Дорофеева, Леся Никитюк, Монатик, Мишель Андраде, Алексей Дурнев и другие. Они также оставили поздравления и милые эмодзи.

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