Известный украинский телеведущий, блогер и интервьюер Анатолий Анатолич, который с начала войны остается в Украине несмотря на законное право выехать, так как он отец троих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Анатолий Анатолич выложил "злое" фото и рассказал, как его снова забанили в сети.

На новой фотографии Анатолий Анатолич запечатлен на улице при полном параде. На нем стильная черные рубашка с подтяжками, на руке модные часы, собственно руки он сложил в "защитную" позицию. При этом на лице Анатолий Анатолич показал палитру эмоций, которою у него вызвал факт бана его страницы в Instagram.

В подписи к публикации Анатолий Анатолич рассказал об этой неприятной ситуации: "Мое лицо, когда снова забанили аккаунт в Инстаграме. Неделя без вас была неполной. Такое чувство что я что-то важное пропустил. Всем привет! Всех обнимаю!".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новую публикацию телезвезды:

"С возвращением! А то приходилось ежедневно проверять Зе-интервьюер на наличие новых видео".

"А я думаю, что мне не хватало все это время в инсти – вашей страницы".

"С возвращением!".

"Ходи сюда, обниму".

"Ураааа! Рад вас приветствовать!".

"С возвращением".

"Это, видимо, уже зависимость от соцсетей".

"Какая причина была?".

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