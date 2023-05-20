Известный украинский телеведущий, блогер и интервьюер Анатолий Анатолич, который с начала войны остается в Украине несмотря на законное право выехать, так как он отец троих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Анатолий Анатолич выложил "злое" фото и рассказал, как его снова забанили в сети.
На новой фотографии Анатолий Анатолич запечатлен на улице при полном параде. На нем стильная черные рубашка с подтяжками, на руке модные часы, собственно руки он сложил в "защитную" позицию. При этом на лице Анатолий Анатолич показал палитру эмоций, которою у него вызвал факт бана его страницы в Instagram.
В подписи к публикации Анатолий Анатолич рассказал об этой неприятной ситуации: "Мое лицо, когда снова забанили аккаунт в Инстаграме. Неделя без вас была неполной. Такое чувство что я что-то важное пропустил. Всем привет! Всех обнимаю!".
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Пользователи не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новую публикацию телезвезды:
"С возвращением! А то приходилось ежедневно проверять Зе-интервьюер на наличие новых видео".
"А я думаю, что мне не хватало все это время в инсти – вашей страницы".
"С возвращением!".
"Ходи сюда, обниму".
"Ураааа! Рад вас приветствовать!".
"С возвращением".
"Это, видимо, уже зависимость от соцсетей".
"Какая причина была?".
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