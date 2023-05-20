Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно за границей побывала на однополой свадьбе претендента на свое сердце в реалити-шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Злата Огневич поделилась необычным видео и рассказала о премьере нового хита.

Собственно, фрагмент новой песни можно услышать на видео. В ролике Злата Огневич запечатлена в уютной комнате, она сидит на деревянных ступеньках и напевает слова из новой песни. Перед камерой Злата Огневич появилась в интересно образе – на ней узкие черные лосины с белыми носками и светлая кофточка свободного кроя. Волосы певицы собраны в высокий пучок с двумя прядями, которые подчеркивают лицо, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Злата Огневич написала: "7 дней до премьеры песни "Ангел". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Невероятная Злата! Очаровательная песня".

"Как всегда, очень сильно! Очень красивый голос!".

"Я буду ждать".

"Боже, как это мощно, муравьи по коже. Благодарю за ваше творчество".

"Заточка, вы прекрасна! Обожаю! Счастья тебе, милая".

"Песня непревзойденная".

"Шикарная. Очень люблю твои песни".

"Красивая песня, жду премьеру".

"Нежность и сила в одном".

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