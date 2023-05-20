Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала, на что ей пришлось пойти после полномасштабного вторжения.

Победительница "Холоостяка" Даша Ульянова решила ответить на вопросы фанатов. Знаменитость попросила задавать их в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Давайте немножко пообщаемся, ибо я уже соскучилась)", - победительница "Холоостяка" Даша Ульянова.

"Если муж будет работать дома. готова готовить ему 3 раза в день?", - спросил фанат.

"Если ему будет это нужно, то конечно. Кстати, этот период мы уже проходили с первого дня полномасштабного вторжения. Я же до этого вообще не умела готовить. На фото мои первые кулинарные творения. 24 февраля 2022 года", - написала победительница "Холоостяка" Даша Ульянова.

Стоит отметить, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, имеющая звание мастер спорта Украины. Звезда несколько лет назад стала участницей шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Спортсменка победила на шоу, но отношения построить после проекта не удалось. Зато Даша стала успешной блогеркой в Инстаграм, а недавно поздравила украинок с 8 марта.

"Цветочки, поздравляю вас с праздником!", - написала звезда в публикации, где похвасталась букетами цветов.

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