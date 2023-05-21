Украинская актриса Анна Кошмал посоветовала действенную практику, как успокоиться во время воздушной тревоги и после нее.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной благодаря роли Жени в сериале "Сваты", часто дает советы по уходу за собой. К тому же она занимается його и может дать несколько наставлений по этому поводу. Несколько часов в своих Инстаграм-Сториз Анна Кошмал поделилась, что из йоги помогает ей успокоится после ночных обстрелов.

С марта российская федерация активизировала обстрелы Украины. Как и многие украинцы Анна Кошмал ночью не спит, ведь обстрелы происходят именно в это время суток и приходится вставать с постели, идти в убежище.

После тяжелой ночи, когда слышатся звуки выстрелов, сбивают ракеты совсем рядом и горит соседний дом, актрисе тяжело прийти в себя. Помогает ей в этом только медитация.

Анна Кошмал рассказала, что это работает, как перегрузка мозгов и нервной системы, их очищение. Главный инструмент медитации - это внимание.

"Принцип простой, стоит сосредоточится и держать внимание на дыхании, все отпустить, ни о чем не думать. Желательно в удобном положении и с закрытыми глазами, чтобы дать сигнал нервной системе что время успокоиться. Унять мысли и оставаться в пустоте минут 10-20. Если не выбрасывать мусор, он начинает гнить и плохо пахнет. Потому помогайте себе и выбрасывайте мусор из головы", - отметила Анна Кошмал.

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