Виктор Павлик, украинский певец, и его жена, Катерина Репяхова, столкнулись с сильной критикой со стороны украинцев из-за необдуманного хвастовства своим «материальным достатком», на который не могут рассчитывать многие.

В своем аккаунте в Instagram, Катерина Репяхова, 28-летняя блогерша, опубликовала видео, на котором она и ее муж проезжают по Южному мосту в Киеве, который был закрыт для общего движения с прошлого года.

После этого разгорелся настоящий скандал. Военные в свою очередь также потролили Виктора Павлика после той неоднозначной поездки по Южному мосту.

"Эй, Павлик, видишь, едем по Южному мосту. Не каждому доступно это. И едем, кстати, без пропуска, правда на Хамве и в Бахмут, но ничего" – отшутились украинские защитники после скандала.

Общеизвестно, что движение по этому мосту разрешено только для специализированного транспорта, общественного и транзитного грузового транспорта, а также для водителей, обладающих специальным разрешением от Киевской городской военной администрации.

После скандала с пропуском и негативных последствий, выступление певца Виктора Павлика на благотворительном мероприятии в Берлине было отменено. Об этом информировала Диана Янушкевич, организатор концерта в немецкой столице.

В заявлении, опубликованном на ее странице в Facebook, Диана Янушкевич сообщила, что в связи с обстоятельствами, произошедшими в жизни артиста 16-17 мая, организаторы приняли решение отменить концерт Виктора Павлика.

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