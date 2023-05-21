В этот раз на своей странице в Instagram жена продюсера "Квартал 95", а ныне нардепа Александра Божкова Анна Саливанчук рассказала, что за орден она получила накануне и, главное, за что.

"Я получила международный Орден Княгини Киевской Анны «Честь Отчизны» за добросовестное служение Украине! Вы скажете, что я такого делала, я скажу: Делала много творческих вечеров и собирала деньги и на протяжении всей войны помогала детским домам и приютам для животных. Очень редко освещала это в своих социальных сетях, потому что делала это не для того, чтобы кичиться, а для того, чтобы были счастливые дети", - похвасталась Анна Саливанчук под видео с церемонии вручения.

В комментариях жену продюсера "Квартал 95" Анну Саливанчук поздравила ее коллега актриса Ольга Сумская: "Искренние поздравления, Анечка! 👏".

Поклонники также радуются за артистку, но не обошлось и без критики. Анну Саливанчук упрекнули в том, что орден она получила в чем-то благодаря своему мужу-нардепу и продюсеру "Квартал 95".

"Так война еще продолжается.. а вы пишете на протяжении всей, и уже награду получили, как конец";

"Как-то вроде пафосно вышла 😂а так, то заслуженная награда 👏";

"Да это жена депутата. Что не ясно, почему ей дают награду";

"Вроде больше некому давать (печально";

"Квартал 95 рулит, а точнее ШАПИТО", - пишут в комментариях.

Последние новости Украины:

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, как тяжело ей похудеть.