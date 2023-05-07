Ганна Саліванчук та продюсер "Квартал 95", а нині народний депутат Олександр Божков уже тривалий час живуть у шлюбі та виховують двох синів. Цього разу на своїй сторінці в Instagram акторка, яка зараз навчається на психолога, поділилася трьома своїми життєвими правилами.
"Не порівнюй своє життя із чиїмось. Ти й гадки не маєш, що всім решта доводиться переживати насправді.
Ніколи нічого не зберігай на особливий випадок. Особливий випадок – сьогодні.
За будь-якої так званої катастрофи запитуй себе: чи буде це так важливо через п’ять років", — написала зірка під спокусливими кадрами, на яких вона позує в ванні.
"Ще краще, ніж шашлик!": зірка "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированих печериць
Провокації у Брянській та Курській областях: окупанти готуються до ескалації
Відкриється вікно можливостей: розкрито одне з основних завдань атаки Кремля
"Фіаско близько": ЗСУ здійснили кілька успішних контратак, яка зараз ситуація в Бахмуті
"Потрібно заплатити 4 тисячі": лікарі вимагали у захисника з Бахмута гроші, розгорається скандал
Напередодні, коли українським захисникам вдалося знищити всі "шахеди", які летіли на Київ, Ганна Саліванчук показала кадри з нової ефектної фотосесії та поділилася емоціями.
"Ось така я щаслива коли читаю зранку новини, і пишуть що ППО все збили🙏🏻 Чоловіки, хлопчики, дівчата, наші ЗСУ, наші ППО, дякую вам за все, низький вам уклін🙏🏻🙏🏻💋💋💋 ви найкращі, тримайтесь, ми за вас молимось ми для вас донатимо і будемо кожного дня вам допомагати за наш спокій! Якщо чесно, після вчорашнього мені вже нічого не страшно, я знаю що все буде Україна", — зізнається акторка.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.
А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, якою була раніше до змін.
Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, як важко їй схуднути.