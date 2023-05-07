Ганна Саліванчук та продюсер "Квартал 95", а нині народний депутат Олександр Божков уже тривалий час живуть у шлюбі та виховують двох синів. Цього разу на своїй сторінці в Instagram акторка, яка зараз навчається на психолога, поділилася трьома своїми життєвими правилами.

"Не порівнюй своє життя із чиїмось. Ти й гадки не маєш, що всім решта доводиться переживати насправді.

Ніколи нічого не зберігай на особливий випадок. Особливий випадок – сьогодні.

За будь-якої так званої катастрофи запитуй себе: чи буде це так важливо через п’ять років", — написала зірка під спокусливими кадрами, на яких вона позує в ванні.

Напередодні, коли українським захисникам вдалося знищити всі "шахеди", які летіли на Київ, Ганна Саліванчук показала кадри з нової ефектної фотосесії та поділилася емоціями.

"Ось така я щаслива коли читаю зранку новини, і пишуть що ППО все збили🙏🏻 Чоловіки, хлопчики, дівчата, наші ЗСУ, наші ППО, дякую вам за все, низький вам уклін🙏🏻🙏🏻💋💋💋 ви найкращі, тримайтесь, ми за вас молимось ми для вас донатимо і будемо кожного дня вам допомагати за наш спокій! Якщо чесно, після вчорашнього мені вже нічого не страшно, я знаю що все буде Україна", — зізнається акторка.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

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