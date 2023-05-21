На своей странице в Instagram Григорий Решетник решил поделиться новыми кадрами из отдыха, которое выставил без лишнего хвастовства. Впрочем, очередной пост Решетника в Инстаграм встретили крайне неоднозначно.

«Дорогие мои, хотел признаться, что Вы – необычайные. Перечитываю ваши слова поддержки и вырастают крылья - Вы вдохновляете. Благодарю вас за добрые слова и любовь к моей семье!» - написал Решетник под новым фото.

В сети же принялись спорить, не обошлось без конфликтов: «Григорий, как вы посмели уехать из Украины, наслаждаться жизнью, иногда с семьей и заставить украинцев завидовать?); Насколько уместно постить сейчас такие фото, когда другие мужчины (уж не говорю о военных) только и мечтают о путешествии за границу? ;

Не зависть это совсем! Это просто не гуманно, столько слез и горя!; Да поезжай ты куда хочешь, но не надо кичиться; Там и оставайтесь, патриот ты наш, измучился, давно не отдыхал))».

Также Решетник решил ответить на негативные комментарии. Ведущий объяснил, что пересекает границу законно, поскольку он многодетный отец.

"Я не политик и госслужащий, который должен скрываться и оправдываться, откуда деньги и какая цель визита. Я честно зарабатываю и очень ответственно отношусь к уплате налогов, наполнению государственного бюджета", - подчеркнул ведущий "Холостяка" Решетник.

Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.

Также Politeka писала, что жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.