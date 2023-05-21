В этот раз на своей странице в Instagram Джамала рассказала о нескольких интересных ситуациях вокруг Евровидения-2023. Так, например, на первую репетицию в костюмах украинскую артистку забыли забрать на сцену.

"За меня отвечал менеджер одной части сцены (там мы проверяли звук), и дальше он должен был "передать" меня на вторую часть сцены. И вот здесь произошло недоразумение. Я стою готова в костюме, с микрофоном и мониторами, но не на сцене. Подумала, чего просто стоять. Могу петь! И тогда на сцене появился статист, который открывал за меня рот. Так и появляются мифы, будто я пою под фонограмму 😂", - пишет Джамала.

Джамала добавила, что конкурс в этом году был одним из самых красивых и технологичных Евровидений.

"На сцену вывозили декорации размером в дом. Звук и свет были собраны со всей Британии. А самое главное, это было наше Евровидение, насколько это возможно в условиях войны", — подчеркнула певица.

Джамала также призналась, что волновалась говорить со сцены "Слава Украине! Героям Слава!".

"Рискировала ли я? О, да. Сколько счастья было, что не вырезали (смотрите видео). Так и живем. Иногда кажется, что все обязаны говорить о нас там, или поддерживать и напоминать ежеминутно. Но, к сожалению, это не так! Поэтому радуемся маленьким победам и уверенно отправляемся дальше! Только вместе к победе!", - подчеркнула Джамала.

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