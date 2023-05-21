Лера Товстолес, известная модель и актриса, которая является участницей комедийного проекта "Женский Квартал", раскрыла в интервью Славе Демину свое отношение к Елене Кравец, своей коллеге. В программе "Слава+" звезда "Женского Квартала" Валерия Товстолес рассказала, как Кравец покинула проект и какие у них были отношения.
В ходе интервью Лера также упомянула об уходе Елены Кравец из "Квартала 95".
Она отметила, что Кравец - очень мудрый и талантливый человек, и она рада за нее, что она теперь имеет свою собственную программу на телеканале ДІМ.
Лера подчеркнула, что уход из команды "Квартала 95" является естественным шагом для каждой звезды, стремящейся к новым вызовам и развитию. Она также отметила, что в рамках "Женского Квартала" сейчас они говорят правду без цензуры и могут свободно выражать себя на сцене, и она рада всему, что они делают.
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"И я за нее очень радуюсь, потому что сейчас у нее своя программа, где она может показать всю свою минорность. Почему она ушла? Я думаю, что это нормальное развитие для каждой звезд, хотеть двигаться дальше. Она столько была в Квартале", — отметила Лера.
Товстолес также рассказала, как одна конкретная ситуация помогла ей полюбить себя и избавиться от ряда комплексов.
Когда Лера Товстолес работала в модельном бизнесе, ей сразу указали на ее недостатки: шрам на переносице, жидкие волосы, лишний вес (хотя артистка тогда весила 60 кг и для ее роста это идеал).
Напомним, выяснилось, почему звезда Квартал-95 исчезла со сцены.
Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.
Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.