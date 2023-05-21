Популярная украинская Анна Кошмал, которая была звездой сериала "Сваты", а сейчас активно играет в театре и много гастролирует, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице Instagram. Так, в этот раз Анна Кошмал выложила в сети пикантные фото из новой фотосессии.

Как видно, на новых профессиональных фотографиях Анна Кошмал запечатлена в светлой локации, она демонстрирует пикантные позы и изгибы. Перед камерой актриса появилась в эффектном соблазнительном образе – на ней узкое черное боди с открытым декольте и темные едва прозрачные колготки. Завершает образ милый шелковый платок на шее. Волосы Анна Кошмал распустила и аккуратно уложила, а на ее лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации Анна Кошмал ничего не написала, оставила только эмодзи. Зато поклонники тут же принялись комментировать новую фотосессию звезды:

"Как же это красиво! Утонченность сотого уровня".

"Почему такое вау".

"Невероятные фотографии",

"Невероятная, как всегда".

"Вы очень хороша".

"Блестящая".

"Красота".

"Вы изящная, красивая".

"Шикарная!".

"Эффектная".

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