Популярная украинская Анна Кошмал, которая была звездой сериала "Сваты", а сейчас активно играет в театре и много гастролирует, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице Instagram. Так, в этот раз Анна Кошмал выложила в сети пикантные фото из новой фотосессии.
Как видно, на новых профессиональных фотографиях Анна Кошмал запечатлена в светлой локации, она демонстрирует пикантные позы и изгибы. Перед камерой актриса появилась в эффектном соблазнительном образе – на ней узкое черное боди с открытым декольте и темные едва прозрачные колготки. Завершает образ милый шелковый платок на шее. Волосы Анна Кошмал распустила и аккуратно уложила, а на ее лице легкий естественный макияж.
В подписи к публикации Анна Кошмал ничего не написала, оставила только эмодзи. Зато поклонники тут же принялись комментировать новую фотосессию звезды:
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"Как же это красиво! Утонченность сотого уровня".
"Почему такое вау".
"Невероятные фотографии",
"Невероятная, как всегда".
"Вы очень хороша".
"Блестящая".
"Красота".
"Вы изящная, красивая".
"Шикарная!".
"Эффектная".
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