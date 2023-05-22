Катя Осадчая решила поговорить с фанатами. Звезда предложила задавать вопросы в своем Инстаграм, где делится всем интересным.

"Спрашивайте, буду отвечать. Выходные, они для чего", - написала Катя Осадчая.

"Как поняли, что Юра, это ваш человек?", - написали вопрос Кате Осадчая.

"Поняла и все", - ответила Катя Осадчая и поделилась фотографией с мужем Юрием Горбуновом.

"Вы готовите дома? У кого какое любимое блюдо?", - спросил еще один фанат у Кати Осадчей.

"Готовлю, но не люблю рутину. Коронные - все варианты рыбных страв", - написала звезда в ответ.

"Над какими новостными проектами сейчас работаете?", - спросил еще один фанат.

"Каждую неделю в марафоне новостей выходит "Найти своих". Что относительно новых - будет большой социальный проект и несколько телевизионных, сейчас реализация всех задуманных - тяжелая", - ответила Катя.

"Как вернулись в форму после родов?", - спросил еще один фанат.

"Я не набирала за беременность. Но сразу после родов - режим питания, а потом война и лишнее ушло через нервы", - написала Катя и поделилась фотографией, где была в положении. Стоит отметить, Осадчая не сразу призналась в беременности и долгое время молчала на эту тему.

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