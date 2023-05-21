Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая была ведущей "Евровидения-2023" от Украины в Ливерпуле, тщательно учила язык и произношение, и произвела фурор на конкурсе, поделилась в своем Instagram кадрами, на которых в деталях показала свои наряды на конкурсе.

Так, на новом видео можно рассмотреть два образа, в которых Юлия Санина блистала на сцене Евровидения. Один из нарядов – роскошное синее платье со сверкающими пайетками на груди и сетчатыми рукавами, которое подчеркнуло стройную фигуру. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж, также дополняют образ роскошные украшения.

Также Юлия Санина показала второй образ – это шикарное ярко-желтое платье замысловатого кроя с открытым декольте и необычными рюшами. Наряд декорирован блестящими желтыми стразами, которые прикрепили даже на кожу рук артистки.

В подписи к публикации Юлия Санина ничего не написала, оставила лишь сине-желты сердечки-эмодзи. Зато поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Юлечка, спасибо тебе за то, что достойно представила нашу страну, болела за тебя и за твой сильный голос еще с 2016".

"Одна из самых любимых песен".

"Нереальная, просто космос".

"Прекрасная, очень красивая".

"Юлия, Вы лучшая певица в Украине".

"На самом высоком уровне!".

"Какая ты красивая!".

"Стильно и элегантно".

"Самые красивые платья у нашей красавицы!".

"Красивые платья, выглядите изящно, красиво, вам к лицу такой наряд, вы на нем королева".

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