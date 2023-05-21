Певица Jerry Heil обратилась к украинцам за помощью, поделившись в своем блоге просьбой.

Jerry Heil (Яна Шамаева) обратилась к украинцам за помощью. Звезда опубликовала просьбу в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Варшава, срочно. Возможно, кто-то едет в Киев сегодня или завтра. Или кто-то может организовать легковую машину в Киев с водителем", - написала Jerry Heil.

А до этого у Jerry Heil произошел еще один казус. Звезда решила сменить локацию выступления, из-за чего часть фанатов потерялась.

"Народ, только поняла, что сторис о смене локации загрузились с опозданием. Прошу прощения у тех, кто не пошел за звуком и ждал на первой точке..:( еще увидимся на концертах", - написала Jerry Heil в своей публикации.

Стоит отметить, Jerry Heil - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". Теперь звезда одна из самых популярных исполнительниц, которая спела множество хитов, а после полномасштабного вторжения песен военного времени. Не забывает Jerry Heil и об Инстаграм, где поделилась своей совместной песней с Калуш.

"Кто-то вернется домой с войны, кто-то вернется воспоминанием и песней. Цель этой песни – напомнить о том, что стоит каждый день помнить, какой ценой нам дается целостность нашего государства", - написала звезда.

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