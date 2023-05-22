Известная ведущая Маша Ефросинина после новости о заочном аресте в россии решила посмеяться над тем, как к ней еще иногда обращаются и как называют. Ефросинина не без иронии записала видео в Инстаграм и сделала несколько интересных подписей.

«Домой…» - коротко написала Ефросинина последний пост и опубликовала свои необычные «прозвища»:

«Чипированная бандеровка, наколотая вакцинами, наученная Гарри Поттером, террористка, экстремистка… Заочно арестованная Машенькая едет в Киев, ибо неприлично долго спокойно спала по ночам» - написала ведущая.

В сети также поддержали юмор Марии:

«Машенька ты наша гордость; Гарри Поттер, конечно, с нами!; Слава Гарри Поттеру🤣🤣🤣💪🏻💪🏻 Спасибо, что «научает»; Бендеровка-нано-баец! 😂; Ой что будет! Подкрепление уезжает!; Единственная и неповторимая! Горжусь! Хочу быть как вы!».

Также ранее к своему ответу аудитории Ефросинина подошла с юмором.

«Вчера наткнулась на коммент: «Да что там Ефросинина делает кроме того, что пи..дит?» И если наше фейсбук-сообщество непрестанно меня сношает (там, на самом деле вообще не важно, сколько и что ты делаешь), то в мордоре так называемые «органы» разглядели в моих вербальных актах угрозу их «великой империи» и преступление, влекущее уголовное дело и, внимание, «заочный» арест!» - поделилась Ефросинина не без иронии.

Последние новости Украины:

Напомним, Ефросинина похвалилась украинской красотой, но удивила выбором наряда.

Как сообщала Politeka, Ефросинина и Полякова заговорили о своих понтах и "яростном" обломе.

Также Politeka писала, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.