Популярный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который сейчас ездит по стране со спектаклем "Основной инстинкт" и собирает средства на помощь ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Тарас Цымбалюк поделился в соцсети необычными кадрами со своей трапезы в кафе и взбудоражил тем, как аппетитно он ест.

На новых снимках, как догадались фанаты, Тарас Цымбалюк трапезничает в кафе свой новой девушки. Как видно, он без стеснения и смущения с аппетитом поедает что-то похожее на бургер, густо смазанный соусом. Выглядит он при этом абсолютно счастливым и беззаботным.

В подписи к публикации Тарас Цымбалюк написал: "Один фетиш на всех — ЗАЩИТИ НЕБО НАД КИЕВОМ! Мы не только вкусно кормим наших гостей, но и помогаем им быть полезными для ВСУ! Совместно с Киевом Цифровой мы хотим ускорить закрытие сбора "БЕЗОПАСНОЕ НЕБО НАД СТОЛИЦОЙ" и создать эффективную систему ПВО/ПРО. ДЕТАЛИ: Донат в ресторане – в меню есть блюда с пометкой, что 15 грн от каждого заказанного блюда мы отчисляем на платформу для сбора "Безопасное небо". Так что присоединяйтесь! Работаем и защищаем наш дом вместе!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото, которые показал Тарас Цымбалюк:

"Огонь".

"Приятного аппетита".

"Ой, дай Бог не заслюнявится".

"А что, актеры не придерживаются правильного питания?".

"Ну и правильно, чтобы не набрать лишних кг, лучше пусть по лицу размажется. Хорошая идея, и фото тоже огонь".

"Не проще ли было написать, что рекламируете ресторан своей девушки?".

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