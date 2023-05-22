Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который оскандалился своим выездом в США, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Александр Эллерт показал милое фото с прогулки и рассказал, что нашел "работу мечты".

Как видно, на новой фотографии Александр Эллерт запечатлен на прогулке на фоне красивого небоскреба. Перед камерой он появился в белоснежной футболке с необычным рисунком, а в руке держит стакан кофе. При этом Александр Эллерт выглядит очень уверенно и сосредоточено.

А вот в подписи к публикации Александр Эллерт поделился забавным лайфхаком, который открыл для себя в Америке: "Я нашел работу мечты. Starbucks. 18$ час. Бесплатный кофе и подписка Spotify в год. Через час уволился, допиваю седьмой лате. Profit? Profit. Схема".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись шутливо комментировать новую публикацию комика:

"Есть люди которым хочется сказать: ты лучший. Саня, вы действительно один из лучших. Хорошего вечера".

"Главное, чтобы она (работа) доставляла удовольствие".

"Еще бы ютуб-подписку".

"Отличная идея".

"Все будет хорошо!".

"Где новые выпуски?".

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