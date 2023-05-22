Украинская певица Светлана Лобода попала в новый скандал после объявления о ее предстоящем концерте, запланированном на 25 мая в Osocor Residence. Певица заявила, что это благотворительное мероприятие, направленное на сбор средств для восстановления ЛОР-отделения "Охматдет" – детской больницы.

Однако представители самой больницы заявили, что они не имеют никакой информации об этом концерте. Ситуацию обнаружил рэпер Yarmak, который связался с представителями "Охматдета".

"Мы только сегодня, 21 мая, узнали о данном концерте. У нас не было никаких согласований с администрацией концерта, ни с артисткой, ни с афишей", – заявили в больнице.

Певца и украинского защитника прямо перед боевым заданием возмутило увиденное, он высказался об этом в сети.

Yarmak подчеркнул, что помощь ЛОР-отделению можно оказать и другими способами. Он выразил свое несогласие с посещением концерта певицы, которая далеко не сразу после начала полномасштабной войны назвала россию агрессором.

"Есть множество других способов помочь ЛОР-отделению, и множество других действительно достойных людей в этой стране, с которыми можно сотрудничать, и не стоит вступать в этот скандальный позор, который случился на следующий день после Дня Независимости, и не давать ему продолжения", – добавил Yarmak.

Отметим, на данный момент известно, что Лобода планирует провести благотворительный концерт 25 августа в Osocor Residence, на котором, по афише, будет собираться средства на восстановление ЛОР-отделения "Охматдет".

Однако в сети негативно отреагировали на концерт певицы. В комментариях к анонсу многие украинцы выразили свою недовольство тем, что до февраля прошлого года Лобода жила и строила свою карьеру в россии, а также платила налоги в страну-агрессор.

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